１６日に放送されたＴＢＳ系夕方のニュース番組「Ｎスタ」では、現役警察官コンビが交通安全漫才を披露。井上貴博アナウンサーらが爆笑した。この日は１２月が１年で最も交通事故が多いということから、現役の警視庁交通総務課コンビがスタジオ生出演し、画面をつかった交通安全漫才を披露した。警視庁の池田遼太巡査部長は自己紹介で「好きな飲み物は水です」といきなり言い出し、井上アナらは失笑。相方は金子三春巡査部長