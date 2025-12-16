格闘技「KNOCKOUT」は16日、都内で会見し「KNOCKOUT.61」（2月15日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT−REDスーパーバンタム級3分3R延長1Rで石川直樹（39＝KICKFULGYM）と壱・センチャイジュム（28＝センチャイムエタイジム）が対戦する。会見した石川は「ホントはバンタム級のベルトしか見ていないので最短でいけるようにしっかり勝ちたい」と必勝を誓う。「誰が相手でもやることは一緒なんでしっか