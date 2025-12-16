大手ディスカウント店「ドン・キホーテ」が、美容や健康など女性向け商品に特化した新たな形態の店舗をオープンしました。【映像】メーカー在庫・型落ち品を独自調達 女性客で賑わう店内「安くて結構いろんなものが。韓国コスメとかも置いてあるので、たくさんでありがたいですね」（来店客）ドン・キホーテが16日にオープンした店舗は、30代から50代の女性がターゲットです。3000点近い商品のうち、約4割が美容関連で、食品や