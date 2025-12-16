香川・まんのう町で、36人の客を乗せた大型観光バスと軽ワゴン車が出合い頭に衝突し、軽ワゴン車を運転していた女性が死亡しました。16日午前8時10分ごろ、香川・まんのう町の交差点で、大型観光バスと軽ワゴン車が出合い頭に衝突しました。この事故で、軽ワゴン車を運転していた、近くに住む岡坂えい子さん（75）が病院に搬送されましたが、まもなく死亡しました。観光バスには36人の客と添乗員が乗っていましたが、けがをした人