キャッシュレス決済が普及している昨今、クレジットカードを利用する機会が増えた方もいるのではないでしょうか。しかし機能がよくわからなかったり、お得情報が知られていなかったりすることも、実はよくあるようです。ママたちが経験した「クレジットカード」に関するエピソードを紹介します。今回は、家族カードの履歴にまつわるクレカ体験談です。一人暮らしをはじめる息子に、仕送りとは別に家族カードをもたせた母。甘いと言