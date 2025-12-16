福岡県警田川署は16日、香春町の路上で12日午後4時30分ごろ、小学生女児らが見知らぬ男2人から「手をつないでくれる」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男のうちひとりは、70歳くらいの中肉。黒色セーター、黒色ニット帽、白色マスク着用。もうひとりは70歳くらいの中肉。茶色セーター、色不明のニット帽、白色マスク着用。