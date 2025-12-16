県内１年間の特殊詐欺の被害額が初めて２０億円を超えたことが分かりました。 また有名人の写真を使った広告などによる投資詐欺も急増しています。 県警によりますと、１月から先月までの特殊詐欺の被害額は、県内で約２２億４０００万円となり、２０１４年の１６億３５００万円を 大きく上回る過去最悪を更新し続けています。 特に警察官をかたる人物が金銭を要求する詐欺が被害総額のおよそ７０％を占めているということです