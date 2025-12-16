16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。世界を舞台に顕著な活躍をして大いに輝いた選手に贈られる『JLPGA輝き賞』は山下美夢有、西郷真央が獲得した。【アワード写真】金澤志奈さんの肩出しドレス米ツアー2年目の西郷は「シェブロン選手権」を、ルーキーの山下は「AIG女子オープン」（全英）でともにメジャー制覇を成し遂げた。日本勢の活躍が光った今季の米ツアーを第一線で引っ張り、大きな存在感を発揮した。【