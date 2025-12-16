女子ゴルフの注目ルーキー青木香奈子（25＝マイナビ）が16日、都内のホテルで行われた日本女子プロゴルフ協会の表彰式「JLPGAアワード」に出席し、来季に備えて増量中であることを明かした。4月の大王海運レディースで下部ツアーを飾った青木は今季を振り返り「目標としていたステップアップ・ツアー（下部ツアー）優勝は嬉しい。シーズンが始まった頃はアワードに出られると思ってなかったので光栄」と笑顔で話した。ただレ