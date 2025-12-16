お笑い芸人の田村淳（52）が16日、自身のインスタグラムを更新。豪華な別荘のプールで遊ぶ親子3ショットとともに、「娘たちへ」と書き出し別荘を購入した理由を明かしている。【写真】「あのー素敵すぎます」別荘の広々としたプールで遊ぶ田村淳＆娘2人田村は「娘たちへパパとママがこの別荘を買ったのは、家族で楽しい時間を過ごすためです。大人になっていくと友達との時間が増えていくと思うけれど…年に１度でいいからこ