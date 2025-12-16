「BKB」ことお笑い芸人のバイク川崎バイク（45）16日、自身のXを更新。投稿写真が反響を呼んでいる。BKBは、女優・加藤夏希が就寝中の子供に顔を蹴られた状態を激写した「こんばんは、深夜です。この現象なんと言う？」の投稿を引用。「こんばんは、BKBです。ほんとすみません。やはりあまりにも似てる気がしたので思わずやってしまいましたほんとすみません、現象。」と謝罪しながら、子供の足を拳で再現し、加藤と同じ構図