東京市場まとめ 1.概況 日経平均は116円安の50,051円と続落して寄付きました。前日15日の米国市場では主要3指数が揃って下落したことで、日本市場も売りが優勢でのスタートとなりました。節目の5万円を割り込み、序盤から下げ幅を拡大する展開となった日経平均は49,500円近辺で下げ止まり、中ごろには持ち直す場面もみられましたが、前場後半は徐々に下げ幅を拡大し644円安の49,523円で前引けとなりました。後場は安値圏で