³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCKOUT¡×¤Ï7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖKNOCKOUT.61¡×¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£BLACK¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¸ÅÌÚÀ¿Ìé¡Ê29¡áREXGYM¡Ë¤Ï¥Á¥å¡¼¥à¡¼¥·¡¼¥Õ¡¼¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ï9·î¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÀï¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¥Á¥å¡¼¥à¡¼¥·¡¼¥Õ¡¼¤¬¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¤·¡¢±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½éËÉ±ÒÀï¤Î²¦¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Á¥å¡¼¥à¡¼¥·¡¼¥Õ¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈKO¤òÁÀ¤¦¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ï¡Ö9·î¤Ë¤ä¤ë