国会議事堂＝東京・永田町政府が編成を進める2026年度予算案の一般会計の歳出（支出）総額が120兆円を超える見通しであることが16日、分かった。25年度当初の115兆1978億円を上回り、2年連続で過去最大を更新する。物価上昇や人件費の高騰を反映し、政策経費が膨らむ。計18兆3034億円の25年度補正予算は同日、成立した。規模は新型コロナウイルス禍後で最大となった。高市政権は「責任ある積極財政」を掲げ、経済成長を実現す