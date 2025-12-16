サウジアラビアを訪れた中国の王毅外相（手前左）＝14日、リヤド（中国外務省のホームページから・共同）【北京共同】中国の王毅外相は16日まで5日間の日程で中東3カ国を歴訪した。中国外務省は中国と台湾を不可分の領土とする「一つの中国」への支持を各国が表明したと発表した。台湾有事は存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁に反発する中国は、世界で支持を得ていると誇示する宣伝を展開。日中は国連でも応酬