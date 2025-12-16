¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡áºîÅÄÁíµ±¡Û¹ë¥·¥É¥Ë¡¼¤ÎÍ­Ì¾¥Ó¡¼¥Á¤Çµ¯¤­¤¿½Æ·â»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤Ï£±£µÆü¡¢½Æµ¬À©¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¢¤é¤æ¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ê¡¢½Æµ¬À©¤Î¶¯²½¤â¤³¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹ë½£¤Ç¤Ï¡¢½Æµ¬À©¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½£¤ÇÄê¤á¤é¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½£¤Ç¤Ï½êÍ­¿ô¤Î¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ëÀ¯ÉÜ¤Ï»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¸Ä¿Í¤¬½êÍ­¤Ç¤­¤ë½Æ¤Î¿ô¤òÀ©¸Â¤¹