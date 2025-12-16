明日17日の午後は、近畿地方の広い範囲で雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。急な強い雨や落雷に注意が必要です。20日(土)〜21日(日)も広い範囲で雨が降り、この時期としてはまとまった雨となるでしょう。明日17日は天気下り坂雨具を忘れずに明日17日は、気圧の谷が日本海から南下し、本州付近を通過する見込みです。近畿地方の北部と中部は昼頃から雨が降り出し、南部も夕方〜午後9時頃にかけて雨が降るでしょう。帰宅時間帯(