アジア・コモディティ騰落率ランキング＝12/16営業日時点＝ 上海異形鉄筋 0.55％ 上海銅 -0.21％ 上海ゴム -0.32％ 大連ポリエチレン -0.47％ 大連とうもろこし -0.62％ 上海重油 -1.39％ ＊数値は前日比％