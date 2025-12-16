日本時間１７時１５分に仏製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（12月）、非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（12月）17:15 予想48.0 前回47.8 （製造業PMI（購買担当者指数）) 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数）（12月）17:15 予想51.2 前回51.4 （非製造業PMI（購買担当者指数）)