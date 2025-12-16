2025年もあと2週間ほどと…年の瀬が迫ってきています。気になるこの年末年始に需要が高まる食材価格は一体どうなるのでしょうか？16日朝、静岡･袋井市の幼稚園で園児が一生懸命に挑戦していたのが…。正月に使われる「しめ飾りづくり」です。「浅羽南幼稚園」では、2024年から地域のボランティアの協力でこの体験を始めました。参加した5人の園児は、大人たちからしめ飾りの由来を聞いた後、自分たちで選んだ扇などの飾りを仕上げ