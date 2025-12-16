俳優の吉沢悠（４７）が１６日までに自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。吉沢はインスタグラムに「ＴＢＳ日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』最終回をご覧頂き、ありがとうございました。」と書き始め、「レーシングマネージャーの相磯正臣役を通じて、普段見ることの出来ない景色をたくさん見させて頂きました。美浦トレーニングセンターが撮影初日で、新潟競馬場、中山競馬場、東京競馬場へ行き、北海道は静内