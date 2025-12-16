フジ・メディア・ホールディングスは15日、投資家の村上世彰氏の長女の野村絢氏から、関連する投資会社レノなどとともに株式を議決権ベースで最大33.3％になるまで買い増す旨の趣旨説明書を受領したと発表しました。村上氏側は、不動産事業の売却および株主還元の拡充などの方針が公表されれば、説明書を撤回し、株の買い増しは行わないとしています。フジ・メディア・ホールディングスは2025年7月、特定の大株主が議決権ベースで2