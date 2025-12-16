カンボジア北西部でタイ軍が空爆し立ち上る煙（タイ軍が15日公開、提供・ロイター＝共同）【プノンペン、バンコク共同】タイとカンボジアの軍事衝突は16日も続いた。7日に国境地帯で再燃した戦闘は、国境から離れたカンボジア内陸部まで戦線が拡大し、タイ軍は海上の艦船や戦闘機による攻撃を発表。カンボジア軍は、タイ軍が内陸部を空爆し、被害が広がっていると訴えた。カンボジア軍は15日、国境に接していない北西部シエム