女優でモデルのKoki,（22）が16日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。太陽、雲、ススキの絵文字を添えたKoki,は、ススキ畑での写真をアップ。ニット帽とロングコートの冬の装いで、日差しに照らされる美しい姿を公開した。ファンはこの投稿に8000を超える“いいね”を送る大反響だった。