アメリカの自動車大手・フォード・モーターは15日、EV事業の見直しに伴い、195億ドル＝約3兆円の損失と追加費用を計上すると発表しました。フォードはEV（＝電気自動車）市場が予想より鈍化し、コスト高や需要の低迷が続いているとしてEV事業に関する投資を大幅に見直し、195億ドル＝約3兆円の損失と追加費用を計上すると発表しました。アメリカのウォールストリート・ジャーナルによりますと、アメリカ企業が計上する損失としては