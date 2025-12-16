松のや公式Xは、25％オフで食べられる「唐揚げ」の定食メニューが2025年12月17日15時で終了することを発表しました。唐揚げ好きは急げ！12月10日15時から始まった、松のやの「フォロワー25万人達成記念」25％オフキャンペーン。松のや公式Xが、12月12日に「みんな大好き唐揚げが大好評につきご用意していた材料がなくなりそうなので12月17日（水）15時で終了」することを発表しています。なお、「他の商品はまだ大丈夫です」とのこ