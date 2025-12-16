『METROCK2026』が、2026年5月に東京と大阪の2都市で開催される。 （関連：Fujii Kaze、Vaundy、Ado、YOASOBI、back number、SUPER BEAVER……2026年、大規模公演で加速する音楽シーン） 今回は2026年5月16日、17日に東京都江東区 海の森公園にて『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』が、5月30日、31日に大阪府堺市 海とのふれあい広場にて『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』が開催。『EXPO 2025 大阪・