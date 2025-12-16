岡山市の大森市長は、物価高対策として国から出される臨時交付金について、「おこめ券」には使わず全ての市民に1人あたり現金3000円を給付する考えを明らかにしました。 政府は物価高対策として自治体に対し臨時の交付金を出す方針で、その使い道としておこめ券などを推奨しています。 大森市長はこのおこめ券についてきょう（16日）の定例会見で、事業者への手数料が引かれる、他の食品に使えないなどとして交付金の使い道とし