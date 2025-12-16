（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は15日、立法院（国会）で可決された財政収支配分法（財政収支画分法）改正案の施行を拒む姿勢を示した卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）の決定を支持すると表明した。立法院に対し「国家を傷つけ、憲法の精神に反する問題ある法案を即時撤回せよ」と求めた。事前録画のビデオ形式で談話を発表した。同法は中央と地方政府の財政収支配分を決めるもので、先月14日に立法院で可決され