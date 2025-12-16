2025年4月、エルカバレロCCで開催されたJM イーグル LA選手権。この大会で渋野日向子が残した74位タイで予選落ちという結果は、LPGAツアーにおける道のりの険しさを象徴するものだった。 128位タイからの劇的な巻き返し 初日「74」の128位タイという大きく出遅れた位置から、2日目はパー5をすべてバーディとし、ノーボギーの「67」という見事なチャージを見せた。低迷を続けていた渋