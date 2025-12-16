16日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9219枚だった。うちプットの出来高が5222枚と、コールの3997枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の407枚（15円高88円）。コールの出来高トップは5万4000円の549枚（54円安60円）だった。 コールプット 出来高前日