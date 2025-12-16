16日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は940枚だった。うちプットの出来高が677枚と、コールの263枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の76枚（5円高540円）。コールの出来高トップは5万6000円の29枚（57円安146円）だった。 コールプット 出来高前