16日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は80枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは5万1000円の2枚（1550円）だった。プットのの合計出来高は76枚。プットの出来高トップは1万円の40枚（変わらず5円）だった。 コールプット 出来高前日比