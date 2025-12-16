ライブで出待ちしてくれていた彼女に「ファンなんです！」と言われ、思わず胸が高鳴るが…。【漫画】本編を読むライブハウスを出た瞬間、「私、ファンなんです！」と若い女性が勢いよく駆け寄ってきた--。モノモース(@mono_moosu)さんの今回の漫画は、胸がときめきそうなこんなシーンから始まる。出待ちまでしてくれるなんて…と胸がじんわり熱くなる。自分の活動を誰かがこんな風に追いかけてくれる。そんな実感だけで、足取りが