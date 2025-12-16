北海道・札幌方面中央警察署は2025年12月16日、札幌市の会社役員・秋元謙光容疑者（25）を不同意性交の疑いで逮捕しました。秋元容疑者は2025年7月30日午前2時45分ごろから午前11時半ごろにかけて、自らが経営する札幌市中央区南6条西4丁目の飲食店内個室で、20代の女性客に性的暴行を加えた疑いが持たれています、女性客が「性犯罪被害相談電話＃8103」に「飲食店のオーナーからわいせつなことをされた」と相談したこ