台湾メディアの自由時報によると、台湾の対日本窓口機関、台湾日本関係協会の林郁慧（リン・ユーフイ）副秘書長は16日、台湾人が日本で闇バイトに関与するケースが今年爆発的に増えている背景について、台湾人の東南アジアに対する警戒心が高まっていることと、インターネット上に日本無料ツアーに関する情報が多数出現していることを挙げた。林氏は外交部の定例記者会見で、台湾人が日本で闇バイトに関与するケースについて触れ、