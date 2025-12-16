タレントの熊切あさ美（45）が15日、Instagramを更新。14年連れ添った“家族”が天国へ旅立ったことを明かした。「アンドリュー」「ころん」「ここ」と、3匹のトイプードルを飼っていた熊切は、Instagramで愛犬たちとの日々を発信してきたが、2024年12月、「アンドリュー」が天国に旅立っていたことを報告していた。【映像】亡くなった愛犬（複数カット）2025年12月15日の更新では、「愛犬・ここちゃんが13日亡くなってしまい