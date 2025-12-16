宝塚歌劇団の公演チケットを高値で転売したとして、警視庁亀有署は１５日、いずれも千葉県成田市の無職の女（５２）と会社員の男（５５）をチケット不正転売禁止法違反容疑で東京地検に書類送検した。発表によると、２人は共謀して昨年４〜５月、女が歌劇団の会員として正規に購入した公演チケット５枚（計３万６８００円）を転売サイトに出品し、神奈川県の女性ら４人に計１１万円で売った疑い。２人は容疑を認め、女は「生活