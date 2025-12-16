総額約18兆3000億円の2025年度補正予算が先ほど参議院本会議で、国民民主党や公明党など野党の賛成も得て可決・成立しました。【映像】2025年度補正予算が賛成多数で成立補正予算には、電気・ガス代の支援などが盛り込まれています。国民民主党や公明党などは、ガソリン減税や子どもへの2万円給付などを評価し、賛成しました。臨時国会は17日閉幕します。前の国会から続く企業・団体献金の規制や、自民党と日本維新の会