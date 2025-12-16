日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」が１７日、都内で開催され、女子トップゴルファーがそれぞれドレスアップして登場。会場を彩った。１１月の伊藤園レディースで悲願の国内初優勝を成し遂げた脇元華（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は深いスリットの入ったワンショルダーの艶やかな黒ドレス姿で魅了した。