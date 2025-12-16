Photo: 小野寺しんいち 2025年5月10日の記事を編集して再掲載しています。もしiPhoneユーザーのあなたが、仕事用のスマホを探しているなら、「Pixel」おすすめです。筆者自身これまでずっとiPhoneを使ってきましたが、最近仕事用スマホとして「Google Pixel 9 Pro」を導入し、両者を使い分ける体制に変えました。二刀流になって3ヶ月、見えた結論がこちら。プラベートでiPhone使っていても、