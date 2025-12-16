家電量販店のエディオンは、プライベートブランド「e angle」より、ダストステーション付きクリーナー「ANGV-SCD15-A-WH」を2025年12月17日より販売します。実売価格は2万9800円（税込）。 「ANGV-SCD15-A-WH」 記事のポイント サイクロン式掃除機は、本体にたまったゴミをこまめに捨てなければいけないのがデメリット。ダストステーション付きのものであれば、自動で本体のゴミをダストステーションのダストボックスに