【モデルプレス＝2025/12/16】元乃木坂46の堀未央奈が12月15日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップスにミニスカートを合わせたスタイリングを披露し、話題を呼んでいる。【写真】29歳元乃木坂46「女神降臨」と話題のミニスカショット◆堀未央奈、オフショルミニスカ姿を披露堀は「2025年もたくさん旅行に行けたので来年も旅行たくさんしよう」と今年を振り返り、スタジオ内での撮影風景などを写したリール動画を投稿。