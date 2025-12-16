【モデルプレス＝2025/12/16】モーニング娘。’25の野中美希が12月15日、自身のInstagramを更新。ジムでのトレーニングの様子を公開した。【写真】モー娘。メンバー、引き締まったウエスト見せ激レアジムショット◆野中美希、美ウエスト輝くトレーニングウェア姿披露野中は「2025ジム納め完了」とつづり、ジムで筋力トレーニングに励む様子を撮影した動画を投稿。美しいウエストが際立つトレーニングウェア姿で、両手に持ったダン