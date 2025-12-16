老舗ソースメーカー・オリバーソース（神戸市中央区）のロングセラー商品「どろソース」とTVアニメ『ゆるキャン△ SEASON3』のコラボレーションラベルが、12月13日（土）からオンラインストアや一部のキャンプ場、キャンプ関連グッズ取扱店舗で発売されている。オリバーソースのロングセラー商品「どろソース」がTVアニメ「ゆるキャン△ SEASON 3」と限定コラボレーション(C)あfろ・芳文社/野外活動プロジェクト1993年に登場