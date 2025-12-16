「ホークアイ」などで知られるヘイリー・スタインフェルド（29）が第1子を妊娠したことが分かった。 【写真】美男美女！仲むつまじい２ショット NFLバッファロー・ビルズ所属の夫ジョシュ・アレン（29）と2023年に交際をスタート、昨年の11月に婚約し、今年の5月にカリフォルニア州サンタバーバラで挙式していた。 ヘイリーは今月11日の誕生日を記念したニュースレター