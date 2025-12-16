資料年末の帰省ラッシュJR岡山駅 JR西日本が16日、新幹線や在来線の年末年始の指定席予約状況を発表しました。 JR西日本によりますと、12月26日～2026年1月4日の10日間で、新幹線と在来線合わせて約445万3000席の指定席のうち15日時点で約172万6000席が予約され、前年同日比で101％となっています。 新幹線「のぞみ」は12月26日～2026年1月4日は全席指定席です。 下りのピークは山陽新幹線が27