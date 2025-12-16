あのアパ社長カレーと日清食品のカレーメシとのコラボ商品「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」が2025年12月15日に登場しました。アパホテルの元谷芙美子社長の顔がドドンと印刷されたパッケージが売り場で目立っていたので、実際に買ってどんな味がするのか確かめてみました。「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」(12月15日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/company/news/1