お笑いコンビ「エルフ」荒川と「蛙（かえる）亭」イワクラの２人がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。イワクラが以前交際していた「オズワルド」伊藤俊介との破局について語った。「まず荒川に別れたって報告をしたときに『先言っときます！２人とも本当に。伊藤さんお父さんやし、イワクラさんお母さんだと思ってるんで。どっちの味方でもないです』とか言って。は？と思って」と話し