Ｊ１清水エスパルスのＤＦ吉田豊が１６日、クラブのスポーツ振興活動の一環として、母校である富士宮市・富士根南小学校を訪問した。３５歳のベテラン守備職人は、今季を振り返るとともに来季の目標について語った。今季は前季より９試合少ない２０試合の出場にとどまった。２月１６日の東京Ｖとのリーグ開幕戦に先発したものの、４月下旬に肉離れを発症し、約３か月間の離脱を余儀なくされた。静岡学園高卒業後の２００８年に